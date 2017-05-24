Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах

15:25, 24 мая 2017, ПАИ

3 июня на Праздничной поляне в селе Михайловское в Пушкинском заповеднике состоится бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» «Игра в классики». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие пройдет в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

«Альбом «Игра в классики», вышедший в 2014 году, - это одновременно и красивый, изысканный акустический рок, и барокко, и песни на стыке российской романсовой классики с французским классическим шансоном. На одну сцену со Светланой Сургановой выйдет симфонический оркестр, в составе которого четырнадцать музыкантов. Всех гостей Праздника поэзии ждет невероятное по красоте звучания музыкальное шоу», - рассказали организаторы.

Вход свободный.

Праздничные мероприятия начнутся на поляне в 11:00. Добраться до Михайловского можно будет рейсовыми автобусами от псковского автовокзала. Вся афиша Праздника поэзии тут.