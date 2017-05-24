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Общество

Летом ПсковГУ представит программу развития опорного вуза региона

Летом будет представлена программа стратегического развития опорного университета Псковской области. Об этом сообщил проректор Псковского государственного университета по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Владимир Микушев 24 мая в ходе круглого стола в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что в число опорных Министерство образования и науки РФ включило ПсковГУ в апреле текущего года. Всего звание «опорный университет» на сегодня в России имеют 33 вуза, планируется, что они станут центрами, которые будут выполнять функции образовательного, воспитательного, научно-исследовательского, социального и инновационного центра. На них будет опираться бизнес и власть для укрепления кадрового и научного потенциала.

Владимир Микушев пояснил, что ПсковГУ должен начать подготовку качественно иных специалистов, более высокой квалификации. «Выпускник должен быть уже вовлечён в региональную повестку развития и в то же время должен быть этим мотивирован», - подчеркнул он. По словам проректора, в настоящее время в Псковской области остаются 50 процентов выпускников, но в рамках программы развития опорного университета стоит задача довести их количество до 70 процентов. Также за пять лет вузу необходимо увеличить число студентов-очников с 4600 сегодняшних до 7800, в том числе за счёт приема абитуриентов из других регионов России. 

Помимо этого, Владимир Микушев отметил, что сейчас ПсквовГУ активно взаимодействует с работодателями региона. Однако, по его словам, новые направления требуют финансовых вложений, чтобы образование соответствовало требованиям работодателей. «Мы отлицензировали более 30 новых специальностей. Но эта работа долговременная, и не сразу видны результаты», - сказал проректор.

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