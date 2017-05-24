0
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
13:15
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
12:26
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор
11:58
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
11:07
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
09:43
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
Еще новости
Общество

150 псковских улиц нанесены на «Карту убитых дорог»

В Псковской области на «Карту убитых дорог» нанесены 228 улиц, в областном центре – 150 улиц из 531 имеющейся. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Григорий Турчин в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он рассказал, что ОНФ мониторит состояние дорог, карта составляется с февраля. Григорий Турчин заметил, что с самого начала Псковская область занимает там лидирующие позиции. «Это не значит, что у нас самая плохая ситуация. Много активистов, у них уже была информация, которую они выложили», - пояснил он.

Всю полученную информацию ОНФ направляет в муниципалитеты с требованием принять меры. «Управление городского хозяйства, конечно, знает свои проблемы. Но общественный контроль нужен для того, чтобы ремонт делался качественно», - добавил руководитель исполкома.

По его словам, проблема в том, что бюджеты уже приняты, и заставить власти сделать ремонт, если улиц нет в плане, сложно. В связи с этим, сказал Григорий Турчин, стопроцентного результата можно добиться только на тех участках, где еще действует гарантия: «Тут не надо перекраивать бюджет».

«Нам бы хотелось, чтобы те дороги, которые на карте отмечены красным, превратились в зеленые», - заявил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным 1
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 мая 2017
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 4
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор
24 мая 2017
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор 1
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
24 мая 2017
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
24 мая 2017
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
24 мая 2017
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
24 мая 2017
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая
24 мая 2017
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая

Идет загрузка...