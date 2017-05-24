150 псковских улиц нанесены на «Карту убитых дорог»

12:33, 24 мая 2017, ПАИ

В Псковской области на «Карту убитых дорог» нанесены 228 улиц, в областном центре – 150 улиц из 531 имеющейся. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Григорий Турчин в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он рассказал, что ОНФ мониторит состояние дорог, карта составляется с февраля. Григорий Турчин заметил, что с самого начала Псковская область занимает там лидирующие позиции. «Это не значит, что у нас самая плохая ситуация. Много активистов, у них уже была информация, которую они выложили», - пояснил он.

Всю полученную информацию ОНФ направляет в муниципалитеты с требованием принять меры. «Управление городского хозяйства, конечно, знает свои проблемы. Но общественный контроль нужен для того, чтобы ремонт делался качественно», - добавил руководитель исполкома.

По его словам, проблема в том, что бюджеты уже приняты, и заставить власти сделать ремонт, если улиц нет в плане, сложно. В связи с этим, сказал Григорий Турчин, стопроцентного результата можно добиться только на тех участках, где еще действует гарантия: «Тут не надо перекраивать бюджет».

«Нам бы хотелось, чтобы те дороги, которые на карте отмечены красным, превратились в зеленые», - заявил он.