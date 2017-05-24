0
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
13:15
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
12:26
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор
11:58
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
11:07
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
09:43
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
Еще новости
Общество

Группа псковской ГИБДД появилась в соцсети «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» создана официальная группа УГИБДД УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, данный аккаунт будет вести общественный деятель Игорь Попов.

На странице ведомства будут сообщаться ключевые новости и информация о важных мероприятиях, итоги проведенных рейдов на территории области, итоги работы подразделений Госавтоинспекции, а также изменения в законодательстве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и нормативно-правовых актах.

В ГИБДД отметили, что обращения граждан по-прежнему принимаются только на официальном сайте www.gibdd.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным 1
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 мая 2017
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 4
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор
24 мая 2017
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор 1
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
24 мая 2017
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
24 мая 2017
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
24 мая 2017
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
24 мая 2017
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая
24 мая 2017
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая

Идет загрузка...