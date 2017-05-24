Группа псковской ГИБДД появилась в соцсети «ВКонтакте»

13:44, 24 мая 2017, ПАИ

В социальной сети «ВКонтакте» создана официальная группа УГИБДД УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, данный аккаунт будет вести общественный деятель Игорь Попов.

На странице ведомства будут сообщаться ключевые новости и информация о важных мероприятиях, итоги проведенных рейдов на территории области, итоги работы подразделений Госавтоинспекции, а также изменения в законодательстве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и нормативно-правовых актах.

В ГИБДД отметили, что обращения граждан по-прежнему принимаются только на официальном сайте www.gibdd.ru.