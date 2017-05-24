Турчин о скандале вокруг контрактов на содержание дорог в Пскове: Только ленивый не кричит «Ату!»

12:42, 24 мая 2017, ПАИ

Ситуацию, связанную со скандалом вокруг контрактов на содержание дорог в Пскове, прокомментировал в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 мая глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Псковской области, депутат городской Думы Григорий Турчин.

«Я этот вопрос поднимал на сессии гордумы как депутат еще в декабре 2016 года, ответа так и не получил, а затем тему подхватили другие люди. Становиться с ними в один ряд и кричать «Ату!», наверное, некрасиво будет. Особенно в предвыборный период. Только ленивый этого не делает. Многие мои коллеги, и голоса которых я раньше не слышал, теперь выступают», - сказал народный избранник.

Напомним, Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области возбудило дело по статье 16 ФЗ «О защите конкуренции» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении соглашения (картеля) между администрацией города Пскова, ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков». Данные компании выиграли в ноябре 2016 года трехлетние контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Пскова на общую сумму 448 млн рублей.