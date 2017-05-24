Французскую грамматику увидят посетители выставки одного предмета в Михайловском

14:41, 24 мая 2017, ПАИ

На традиционной выставке одного предмета в дни LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет представлена книга «Первыя основания французскаго языка или Новая грамматика: В пользу российскаго юношества: С присовокуплением разных примечаний на отношение обоих языков, одобренная Главным училищ правлением и принятая в Педагогическом институте, в С.П.Г. гимназии и некоторых других воспитательных заведениях. С.Петербург: Печатана в Сенатской типографии, 1811—1812» из фондов Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Она напомнила, что этот выставочный проект два псковских музея реализуют уже несколько лет. Благодаря этому жители и гости Пушкинского заповедника смогли увидеть рукописи псковского поэта Александра Яхонтова, письма Екатерины II к Ивану Ганнибалу, альбом псковского дворянина пушкинского времени с автографами Анны Керн и Евпраксии Вульф. «В этом году выставка интересна, в частности, тем, что автор французской грамматики, родной брат революционера Жана-Поля Марата Давид де Будри преподавал в Императорском Царскосельском лицее и был одним из любимых учителей Пушкина и его однокурсников», - рассказала Лидия Токарева.

Выставку одного предмета откроют в мемориальном Доме поэта 2 июня в 12:00. Планируется, что она будет открыта для посетителей до 11 июня.