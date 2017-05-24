0
13:53
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
17:11
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
11:19
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
17:44
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
16:59
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

Французскую грамматику увидят посетители выставки одного предмета в Михайловском

На традиционной выставке одного предмета в дни LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет представлена книга «Первыя основания французскаго языка или Новая грамматика: В пользу российскаго юношества: С присовокуплением разных примечаний на отношение обоих языков, одобренная Главным училищ правлением и принятая в Педагогическом институте, в С.П.Г. гимназии и некоторых других воспитательных заведениях. С.Петербург: Печатана в Сенатской типографии, 1811—1812» из фондов Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Она напомнила, что этот выставочный проект два псковских музея реализуют уже несколько лет. Благодаря этому жители и гости Пушкинского заповедника смогли увидеть рукописи псковского поэта Александра Яхонтова, письма Екатерины II к Ивану Ганнибалу, альбом псковского дворянина пушкинского времени с автографами Анны Керн и Евпраксии Вульф. «В этом году выставка интересна, в частности, тем, что автор французской грамматики, родной брат революционера Жана-Поля Марата Давид де Будри преподавал в Императорском Царскосельском лицее и был одним из любимых учителей Пушкина и его однокурсников», - рассказала Лидия Токарева.

Выставку одного предмета откроют в мемориальном Доме поэта 2 июня в 12:00. Планируется, что она будет открыта для посетителей до 11 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова 3
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
«Нелюбовь» с участием псковской актрисы лидирует в рейтинге кинокритиков на Каннском фестивале
21 мая 2017
«Нелюбовь» с участием псковской актрисы лидирует в рейтинге кинокритиков на Каннском фестивале

Идет загрузка...