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Общество

Развитие сотрудничества обсудили предприниматели Пскова и Белоруссии

24 мая в Пскове состоялась деловая встреча представителей псковского бизнеса и властей с предпринимателями Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Участников встречи приветствовал глава города Пскова Иван Цецерский. «Сотрудничество между Псковом и Республикой Беларусь динамично развивается, но мы не останавливаемся на достигнутом. Псков заинтересован в расширение торговых и производственных отношений. Наш город имеет большой опыт в различных сферах, мы готовы обменяться опытом с нашими коллегами из Белоруссии. В 2016 году мы подписали. Протокол о намерениях между Муниципальным образованием «Город Псков» и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о сотрудничестве. Для нас это значимый шаг», - сказал он.

Фото pskovgorod.ru

Белорусские предприниматели презентовали возможности своих предприятий по выходу на российский рынок и рассмотрели возможности сотрудничества с псковскими коллегами. В делегацию от Белоруссии вошли представители Торгово-промышленной палаты, крупных строительных компаний, туристических фирм и других.

Далее псковские и белорусские предприниматели обсудили возможные варианты сотрудничества, которые были бы полезны для обеих сторон.

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