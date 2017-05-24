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Общество

В школах Пскова прозвенел последний звонок

24 мая в образовательных учреждениях Пскова прозвенел последний звонок. Глава города Иван Цецерский посетил среднюю школу № 5, которая находится на его избирательном округе, и поздравил выпускников с окончанием учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Иван Цецесокий отметил, что каждый год родители вместе со своими детьми погружаются в атмосферу этого праздника. Обращаясь к выпускникам, он сказал: «С вами все эти годы были родители, они будут с вами всегда, чтите их и будьте им благодарны. Вам предстоят экзамены, выбор дальнейшего жизненного пути. Школа стала для вас большой семьёй, сохраните школьную дружбу и поддерживайте друг друга. В добрый путь!»

В свою очередь директор школы Наталья Веселкова добавила: «Последний звонок – это черта между детством и юностью, беспечностью и ответственностью. С этой минуты вам придётся принимать самостоятельные решения. Удачи на экзаменах, а родителям — спокойствия!»

Фото pskovgorod.ru

Выпускники подготовили большую праздничную программу, с творческими номерами выступили также первоклассники.

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