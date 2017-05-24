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Культура

Фестивали реконструкции и сетоские гуляния запланированы летом в Изборске

Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на лето. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, 5 июня откроется летний лингвистический лагерь в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово «Лето в королевстве сето», в этот же день пройдет традиционное сетоское гуляние «Кирмаш в Духов день».

1-2 июля запланирован фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг», 8-9 июля – фестиваль авторской песни «Изборская крепость» и фестиваль фотографии «Изборский объектив». 29 июля состоится день освобождения Изборска от немецко-фашистских захватчиков «Праздник на Валу».

5-6 августа пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», 28 августа – Международный этнокультурный фестиваль малого народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». 

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