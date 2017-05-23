Житель Усвят продал своему знакомому краденую бензопилу

13:38, 24 мая 2017, ПАИ

В Усвятах полицейские раскрыли кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлено, что безработный, ранее неоднократно судимый 64-летний житель Усвят, недавно освободившийся из мест лишения свободы, 10 апреля совершил кражу бензопилы из гаража гражданки, проживающей в деревне Алоль Пустошкинского района.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе расследования установлено, что после совершения преступления подозреваемый привез похищенную бензопилу в Усвяты, где продал ее своему знакомому.

«В этой связи следствие разъясняет, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», - подчеркнули в ведомстве.