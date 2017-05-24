1
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
23:29
Драйвер роста
11:19
Задачник
18:44
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
12:34
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
08:59
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
20:43
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Еще новости
Политика

Григорий Турчин: Лучше бы предварительное голосование «ЕР» проходило в рабочий день

Было бы лучше, если бы предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на выборы в Псковскую городскую Думу проходило в рабочий день, заявил в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 24 мая, Григорий Турчин, - действующий депутат псковской гордумы, участник праймериз, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

По его мнению, в воскресенье 28 мая многие могут не дойти до участков, на которых будет проходить предварительное голосование. Более того, считает Григорий Турчин, может получиться, что больше своих сторонников мобилизует тот, кто не работал перед праймериз, не участвовал толком в дебатах.

«Лучше бы в рабочий день проводили. В пятницу или в четверг после работы люди бы пришли», - заявил он.

При этом Григорий Турчин считает, что предварительное голосование содействует здоровой конкуренции и позволяет определять лучших. «Я бы хотел рекомендовать и другим партиям проводить праймериз», - заявил он.  

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
С 8:00 до 20:00 28 мая в Пскове и Дедовичах будут работать участки для предварительного голосования «Единой России» Эксперты: Уверенно предсказать результаты внутрипартийной борьбы за голоса избирателей практически невозможно 10 дней осталось до предварительного голосования «Единой России» в Пскове и Дедовичском районе (ВИДЕО) Виктор Антонов усомнился в успехе бывших членов других фракций в предварительном голосовании «Единой России» Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто Дебаты участников предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Дедовичского района пройдут 17 мая Как бы выборы Игорь Балабуст покинул пост руководителя «Трудовой России», чтобы участвовать в праймериз «ЕР» К участию в выборной кампании призвал молодежь Псковской области Сергей Ковальчук Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным 1
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
22 мая 2017
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 13
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi 1
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
19 мая 2017
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ 8
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске 1
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 2
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
17 мая 2017
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто 5

Идет загрузка...