Григорий Турчин: Лучше бы предварительное голосование «ЕР» проходило в рабочий день

12:58, 24 мая 2017, ПАИ

Было бы лучше, если бы предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на выборы в Псковскую городскую Думу проходило в рабочий день, заявил в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 24 мая, Григорий Турчин, - действующий депутат псковской гордумы, участник праймериз, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

По его мнению, в воскресенье 28 мая многие могут не дойти до участков, на которых будет проходить предварительное голосование. Более того, считает Григорий Турчин, может получиться, что больше своих сторонников мобилизует тот, кто не работал перед праймериз, не участвовал толком в дебатах.

«Лучше бы в рабочий день проводили. В пятницу или в четверг после работы люди бы пришли», - заявил он.

При этом Григорий Турчин считает, что предварительное голосование содействует здоровой конкуренции и позволяет определять лучших. «Я бы хотел рекомендовать и другим партиям проводить праймериз», - заявил он.