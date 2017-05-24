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Политика

Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live 24 мая стал глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Псковской области, депутат Псковской городской думы Григорий Турчин.

Гость студии рассказал о результатах деятельности в Псковской области Общероссийского народного фронта (актив которого в регионе насчитывает около ста человек) и о своих мотивах участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам кандидатов в депутаты Псковской городской думы. Как «фронтовики» пытаются заставить власти улучшить дороги и дворы и почему «праймериз» не принсет новые имена в псковскую политику, - об этом и не только шла речь в интервью с Григорием Турчиным.

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