Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
Героем прямого эфира проекта ПАИ-live 24 мая стал глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Псковской области, депутат Псковской городской думы Григорий Турчин.
Гость студии рассказал о результатах деятельности в Псковской области Общероссийского народного фронта (актив которого в регионе насчитывает около ста человек) и о своих мотивах участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам кандидатов в депутаты Псковской городской думы. Как «фронтовики» пытаются заставить власти улучшить дороги и дворы и почему «праймериз» не принсет новые имена в псковскую политику, - об этом и не только шла речь в интервью с Григорием Турчиным.