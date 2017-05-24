Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города

13:53, 24 мая 2017, ПАИ

Открытие Великолукского драматического театра после реконструкции планируется приурочить к Дням города, оно запланировано на 26 августа. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки губернатора Псковской области Андрея Турчака в Великие Луки 24 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед экскурсией по театру Андрей Турчак попросил после окончания работ сделать в учреждении стенд с фотографиями до и после реконструкции.

Глава региона также уточнил у директора театра Валентины Зандер, планируется ли на открытие театра какая-либо постановка. Она ответила, что в этот день будет поставлена испанская комедия «Учитель танцев» Лопе де Вега.

Также Андрей Турчак рекомендовал до сентября открыть в Великолукском драмтеатре детскую театральную студию и активно сотрудничать со студией «Гвозди» при Псковском театре. «Вам нужно сотрудничать и кооперироваться коллективами, чтобы вы делали спектакли на псковской сцене, а ваши коллеги из Пскова - на великолукской», - считает губернатор. Он добавил, что директору театра предстоит большая творческая работа, а не только хозяйственная.

Затем главе региона показали ход работ в большом зале театра, уже отремонтированный малый зал, подсобные помещения, а также разместившиеся на втором этаже гримерки для актеров, количество которых увеличилось после реконструкции, большой многофункциональный зал. Кроме того, на втором этаже разместятся музей театра и новый хореографический зал для репетиций.

После Андрей Турчак посетил новое пристроенное крыло, где будет буфетная зона. Он попросил, чтобы в буфете не было посторонних запахов, как в столовой, супов и пельменей.

В целом губернатор остался доволен ходом реконструкции Великолукского драмтеатра.

Напомним, работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)». Подрядчик ООО «Стройсистема» приступил к реконструкции 25 февраля 2016 года, её окончание запланировано на 25 августа.

В числе фактически выполненных работ в соответствии с графиком - демонтаж, устройство дренажа, земляные работы, стены и перегородки, перекрытия и покрытия, крыша, металлические конструкции, лестницы, черновые полы, окна, прочие работы; отопление, большая часть вентиляции, ИТП, водоснабжение и канализация, механическое оборудование сцены, наружные сети канализации, водоснабжения, электроснабжения, отопления; технологическое оборудование гаража.

Готовность театра на сегодняшний день составляет 72% . В настоящее время механика сцены собрана, идёт монтаж электрики, пусконаладочные работы. Также выполняются устройство планшета сцены, чистых полов, внутренние отделочные работы (оси 1-11), установка дверей, внутренняя отделка зрительского зала, монтаж гипсовой лепнины, электромонтажные работы, слаботочные сети, системы отопления и вентиляции, монтаж пожарного трубопровода, технологическая часть и прочие работы. Сцена театра оснащена современной механикой, в том числе поворотным кругом, появятся новая световая и звуковая аппаратура.

В целом, в театре осталось провести чистовые и косметические работы, благоустройство территории.

Контроль качества работ на основании соглашения заключенного с МБУК «Великолукский драматический театр» осуществляет ГКУ ПО «Управление капитального строительства».

Кроме того, Великолукский драматический театр в программу партии «Единая Россия» «Театры малых городов», в рамках которой будут дополнительно выделены 5,5 млн рублей . Эти деньги решено направить на реставрацию театральных кресел. Также идёт закупка мебели для гримёрных, холлов и фойе театра.

В общей сложности в театре смогут разместиться 408 зрителей: 311 мест находятся в большом зале театра, остальные – в малом.