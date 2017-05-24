0
13:53
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
17:11
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
11:19
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
17:44
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
16:59
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
  • Коротко
Культура

Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города

Открытие Великолукского драматического театра после реконструкции планируется приурочить к Дням города, оно запланировано на 26 августа. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки губернатора Псковской области Андрея Турчака в Великие Луки 24 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед экскурсией по театру Андрей Турчак попросил после окончания работ сделать в учреждении стенд с фотографиями  до и после реконструкции.

Глава региона также уточнил у директора театра Валентины Зандер, планируется ли на открытие театра какая-либо постановка. Она ответила, что в этот день будет поставлена испанская комедия «Учитель танцев» Лопе де Вега.

Также Андрей Турчак рекомендовал до сентября открыть в Великолукском драмтеатре детскую театральную студию и активно сотрудничать со студией «Гвозди» при Псковском театре. «Вам нужно сотрудничать и кооперироваться коллективами, чтобы вы делали спектакли на псковской сцене, а ваши коллеги из Пскова - на великолукской», - считает губернатор.  Он добавил, что директору театра предстоит большая творческая работа, а не только хозяйственная.

Затем главе региона показали ход работ в большом зале театра, уже отремонтированный малый зал, подсобные помещения, а также разместившиеся на втором этаже гримерки для актеров, количество которых увеличилось после реконструкции, большой многофункциональный зал. Кроме того, на втором этаже разместятся музей театра и новый хореографический зал для репетиций.

После Андрей Турчак посетил новое пристроенное крыло, где будет буфетная зона. Он попросил, чтобы в буфете не было посторонних запахов, как в столовой, супов и пельменей.

В целом губернатор остался доволен ходом реконструкции Великолукского драмтеатра.

Напомним, работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)». Подрядчик ООО «Стройсистема» приступил к реконструкции 25 февраля 2016 года, её окончание запланировано на 25 августа.

В числе фактически выполненных работ в соответствии с графиком - демонтаж, устройство дренажа, земляные работы, стены и перегородки, перекрытия и покрытия, крыша, металлические конструкции, лестницы, черновые полы, окна, прочие работы; отопление, большая часть вентиляции, ИТП, водоснабжение и канализация, механическое оборудование сцены, наружные сети канализации, водоснабжения, электроснабжения, отопления; технологическое оборудование гаража.

Готовность театра на сегодняшний день составляет 72% . В настоящее время механика сцены собрана, идёт монтаж электрики, пусконаладочные работы. Также выполняются устройство планшета сцены, чистых полов, внутренние отделочные работы (оси 1-11), установка дверей, внутренняя отделка зрительского зала, монтаж гипсовой лепнины, электромонтажные работы, слаботочные сети, системы отопления и вентиляции, монтаж пожарного трубопровода, технологическая часть и прочие работы. Сцена театра оснащена современной механикой, в том числе поворотным кругом, появятся новая световая и звуковая аппаратура.

В целом, в театре осталось провести чистовые и косметические работы, благоустройство территории. 

Контроль качества работ на основании соглашения заключенного с МБУК «Великолукский драматический театр» осуществляет ГКУ ПО «Управление капитального строительства».

Кроме того, Великолукский драматический театр в программу партии «Единая Россия» «Театры малых городов», в рамках которой будут дополнительно выделены 5,5 млн рублей . Эти деньги решено направить на реставрацию театральных кресел. Также идёт закупка мебели для гримёрных, холлов и фойе театра.

В общей сложности в театре смогут разместиться 408 зрителей: 311 мест находятся в большом зале театра, остальные – в малом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова 3
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
«Нелюбовь» с участием псковской актрисы лидирует в рейтинге кинокритиков на Каннском фестивале
21 мая 2017
«Нелюбовь» с участием псковской актрисы лидирует в рейтинге кинокритиков на Каннском фестивале

Идет загрузка...