С молебна на Вечевой площади начался праздник Последнего звонка у псковских школьников

15:06, 24 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 24 мая, в Пскове на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора для выпускников городских школ прозвучал последний звонок. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, митрополит Псковский и Порховский Евсевий отслужил праздничный молебен, посвященный всем выпускникам, празднику Последнего звонка и просветителям — святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

«Руководители города и области, учащиеся образовательных учреждений, родители, гости и дети, поздравляю всех с окончанием учебного года, - обратился митрополит Евсевий к собравшимся. - Впереди у вас новые горизонты, у каждого из вас свой путь, своя ноша. Выбор пути дает вера в Бога – она-то и определяет светлый путь. Берегите свою жизнь и друг друга».

Со словами напутствия в адрес выпускников выступил глава Пскова Иван Цецерский. «Дорогие наши выпускники и учителя, родители, позвольте от имени губернатора Псковской области поздравить вас с этим событием. Помните, что где бы вы не были, за вами стоит Псков. Мы вас любим и будем ждать в нашем городе после окончания учебных заведений. Псков нужно развивать и дальше. В добрый путь!» - сказал он

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова также поздравила школьников. «Эти 11 лет были временем радости, успехов и разочарований. Я желаю вам успешно пройти экзаменационные испытания и получить высший бал», - сказала она, а также пожелала выпускникам выбрать «правильный и светлый путь в жизни».

После мероприятия выпускники совершили торжественное шествие по Октябрьскому проспекту и направились в Зеленый театр, где пройдет Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. Также школьников ожидает 40-минутное выступление кавер-группы «Космодром» из Санкт-Петербурга. Музыканты исполнят известные российские и зарубежные рок-хиты.