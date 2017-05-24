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Общество

Высокопоставленных гостей ожидают на рабочее открытие движения по путепроводу в Великих Луках

24 мая губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил площадку строительства путепровода в Великих Луках. Его сопровождал глава города Николай Козловский, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель компании-подрядчика - ООО «Строительная Компания «Балтийский Берег» - доложил, что в настоящее время работы выполнены на 80 процентов.

«Декабрь — рабочего открытие движения по одной ветке путепровода. Железно», - обратился глава региона к председателю Государственного комитета Псковской области по транспорту Виталию Голикову. Андрей  Турчак сообщил, что на открытие ожидается прибытие министра транспорта РФ Максима Соколова, полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова, руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина и других.

Сдача объекта в эксплуатацию целиком запланирована на декабрь 2018 года. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, без отставания, добавил представитель подрядчика.

Андрей Турчак и Николай Козловский поднялись на бывшую железнодорожную насыпь и оценила масштаб проводимых работ с высоты. «Грандиозное сооружение», - прокомментировал глава Великих Лук. Глава региона с ним согласился и отметил: «Нас с вами не будет, а путепровод будет стоять».

Добавим, что стоимость работ по контракту составляет 2 млрд 6 млн 373 тысячи 854 рубля.

В настоящее время завершено бетонирование плиты перекрытия путепровода тоннельного типа, а также монолитного входного портала.  Выполняется поэтапное армирование и последующее бетонирование откосных крыльев тоннеля, продолжается сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле, для последующего выполнения очередного этапа надвижки, осуществляется перенос коммуникаций, попадающих в пятно застройки.

Кроме того, ведутся работы по гидроизоляции подпорных стен основного путепровода, устраиваются деформационные швы между секциями монолитных стен.

Уже выполнена прокладка ветки газопровода высокого давления вблизи тоннеля. В конце мая планируется произвести переключение газа по новой ветке и начать работы по демонтажу «старой» линии. В ближайшее время также начнутся земляные работы по отсыпке насыпи автомобильной дороги и по обратной засыпке подпорных стен путепровода.  

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