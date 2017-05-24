Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая

20:45, 24 мая 2017, ПАИ

29 мая в Псковском областном колледже искусств состоится сольный концерт студента Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Данила Потёмкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Данил Потёмкин - лауреат международных и региональных конкурсов, студент выпускного курса специализации «Фортепиано», класс преподавателя – заслуженного учителя России Алисы Чирковой.

Он закончил детскую школу искусств в городе Новосокольники и областную музыкальную школу для одарённых детей «Камертон». По словам молодого музыканта, любовь к музыке и к инструменту помогали ему делать значительные успехи, несмотря на то, что музыкой он начал заниматься достаточно поздно, в 9 лет.

«Практически сразу я понял, что хочу связать всю свою жизнь с музыкой и со своим любимым инструментом - фортепиано. Так и вышло – сейчас я заканчиваю колледж, в дальнейших моих планах – поступление в консерваторию. Моё кредо как пианиста: «Не вы должны жить в музыке, а музыка должна жить в вас», - заключил Данил Потемкин.

Также выпускник отметил, что предстоящий сольный концерт для него - очень важное и волнующее событие. Этим концертом пианист и его преподаватели подведут некоторый итог студенческого периода жизни Данила Потемкина.

В концерте примут участие преподаватели колледжа Светлана Констандина (сопрано) и Дмитрий Жданов (виолончель). Начало концерта в 17:00. Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, дом 2.

Вход на концерт свободный.