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Общество

Новый выпуск альманаха «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»

Сегодня, 24 мая, в 19:00 на канале «Рен-ТВ Псков» выйдет новый выпуск видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил продюсер конкурса Николай Королев.

«Сегодня вечером зрителей ожидает насыщенная программа, в которой будет рассказано о том, как проходил конкурс талантов среди участниц конкурса. А также будут представлены сюжеты о новой фотосессии и кулинарном конкурсе. Отдельную страничку видеодневника займет репортаж о pre-party, которое проходило на прошлой неделе», - рассказал Николай Королев.

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