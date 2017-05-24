Новый выпуск альманаха «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»

16:31, 24 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 24 мая, в 19:00 на канале «Рен-ТВ Псков» выйдет новый выпуск видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил продюсер конкурса Николай Королев.

«Сегодня вечером зрителей ожидает насыщенная программа, в которой будет рассказано о том, как проходил конкурс талантов среди участниц конкурса. А также будут представлены сюжеты о новой фотосессии и кулинарном конкурсе. Отдельную страничку видеодневника займет репортаж о pre-party, которое проходило на прошлой неделе», - рассказал Николай Королев.