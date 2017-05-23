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За контрабанду рыбы будет осуждена преступная группа в Псковской области

В Псковской области участники организованной группы предстанут перед судом по обвинению в контрабанде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, по результатам расследования шести фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в конце 2014 года шестеро граждан с использованием подложных документов совершили свыше 20 незаконных перемещений через таможенную границу рыбной продукции на сумму свыше 37 миллионов  рублей.

Следственная часть Следственного управления совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области, а также представителями таможенных органов проделали значительный объем следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Расследованное уголовное дело составило 109 томов. На имущество обвиняемых наложен арест в сумме свыше 5 миллионов рублей.

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