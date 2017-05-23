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Происшествия

220 случаев хищения электроэнергии обнаружены в Псковской области с начала года

220 случаев хищения электрической энергии выявили специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» совместно с сотрудниками ОАО «Псковэнергоагент» за первые четыре месяца текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго». 

В январе-апреле были составлены 205 актов о безучетном потреблении электрической энергии, с нарушениями правил учета потреблено более 3,9 млн кВтч электрической энергии, которые включат недобросовестным потребителям в счета на оплату.

Еще 15 актов составлены в отношении потребителей, не заключивших договоры энергоснабжения с энергосбытовой компанией. Согласно актам бездоговорного потребления, в отсутствии договоров энергоснабжения потреблено 0,4 млн кВтч электроэнергии.

Для выявления нечестных потребителей и в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях «Псковэнерго» служба безопасности энергокомпании совместно с работниками ОАО «Псковэнергоагент» регулярно проводят рейды и выездные «перекрестные» проверки в различные районы области. Один из таких рейдов прошел в апреле в Куньинском районе. В ходе работы «в очагах потерь», определенных на основе балансов технического учета, замеров нагрузок, анализа фактических оплат потребителей и иных методов, за два дня в районе выявлены 13 фактов безучетного использования электроэнергии.

Незаконное потребление электрической энергии удалось обнаружить и в деревне Спицино Гдовского района. В ходе проверки точек учета электроэнергии у одного из потребителей выявлен поврежденный в результате вмешательства во внутреннее устройство счетчик, который не учитывал потребляемые энергоресурсы. В «Псковэнерго» отметили, что в соответствии с действующим законодательством стоимость похищенной электроэнергии в разы превосходит стоимость законно потребленных киловатт - в методику расчета включается непрерывная круглосуточная работа всех имеющихся в доме электроприборов с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета. По решению суда за свои противоправные действия мужчине придется заплатить более 170 тыс. рублей.

Также «Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

За нарушение правил присоединения к электросетям и потребления электроэнергии предусмотрена административная ответственность. В настоящее время в Госдуме обсуждается дальнейшее ужесточение ответственности за энерговоровство. В случае принятия предлагаемых поправок в Уголовный кодекс, кроме штрафа, за хищения электрической энергии будет грозить до 6 лет лишения свободы.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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