Открылась выставка «ПсковЭКСПО-2017»

16:08, 24 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 24 мая, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» начала свою работу 24-ая универсальная выставка «ПсковЭКСПО-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени Псковского областного собрания депутатов участников выставки поприветствовал заместитель председателя ПОС Борис Полозов. Он пожелал тем, кто привёз свою продукцию или предлагает услуги, обрести своего покупателя, а покупателю – найти свою продукцию.

Также от имени главы Пскова и Псковской городской Думы выступил заместитель главы города Сергей Гаврилов. Он отметил, что предпринимательская деятельность – это часть социально-экономического развития и пожелал участникам плодотворной работы.

Кроме того, депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников назвал «ПсковЭКСПО-2017» событийным мероприятием. Также с открытием гостей и участников поздравили руководитель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, начальник отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов, руководитель МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.

В этом году в «ПсковЭКСПО» принимают участие около 90 компаний и индивидуальных предпринимателей, за время существования выставки с 1993 года её участниками стали более 1,5 тысячи компаний России и зарубежья. Режим работы выставки: 24 мая - с 10:00 до 19:00, 25 мая - с 10:00 до 19:00, 26 мая - с 10:00 до 16:00.

Цель выставки - способствовать производству и продвижению на внутреннем и международном рынках конкурентоспособной отечественной продукции, поиску и реализации инвестиционных проектов, освоению передовых современных технологий, активизации деловой жизни и развитию торгово-промышленных связей в Псковском регионе.