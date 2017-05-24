0
08:55
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
23:29
Драйвер роста
16:12
Дом мечты совсем рядом
13:20
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
15:03
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
22:53
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:51
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
Еще новости
Экономика

Открылась выставка «ПсковЭКСПО-2017»

Сегодня, 24 мая, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» начала свою работу 24-ая универсальная выставка «ПсковЭКСПО-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени Псковского областного собрания депутатов участников выставки поприветствовал заместитель председателя ПОС Борис Полозов. Он пожелал тем, кто привёз свою продукцию или предлагает услуги, обрести своего покупателя, а покупателю – найти свою продукцию.

Также от имени главы Пскова и Псковской городской Думы выступил заместитель главы города Сергей Гаврилов. Он отметил, что предпринимательская деятельность – это часть социально-экономического развития и пожелал участникам плодотворной работы.

Кроме того, депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников назвал «ПсковЭКСПО-2017» событийным мероприятием. Также с открытием гостей и участников поздравили руководитель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, начальник отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов, руководитель МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.

В этом году в «ПсковЭКСПО» принимают участие около 90 компаний и индивидуальных предпринимателей, за время существования выставки с 1993 года её участниками стали более 1,5 тысячи компаний России и зарубежья. Режим работы выставки: 24 мая - с 10:00 до 19:00, 25 мая - с 10:00 до 19:00, 26 мая - с 10:00 до 16:00.

Цель выставки - способствовать производству и продвижению на внутреннем и международном рынках конкурентоспособной отечественной продукции, поиску и реализации инвестиционных проектов, освоению передовых современных технологий, активизации деловой жизни и развитию торгово-промышленных связей в Псковском регионе.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
24 мая 2017
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 1
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
19 мая 2017
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе 3
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
18 мая 2017
Инвестор из Финляндии рассказал Валентине Матвиенко, почему он выбрал ОЭЗ «Моглино»
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда
18 мая 2017
Создание ОЭЗ «Моглино» даст толчок развитию экономики Псковской области, считает глава Совфеда 3
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
18 мая 2017
Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой
17 мая 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой 2

Идет загрузка...