Очередную годовщину образования Военно-транспортной авиации отпразднуют 1 июня в Пскове

17:24, 24 мая 2017, ПАИ

1 июня в 10:00 в Пскове в войсковой части №41493 (Кресты) состоятся мероприятия, посвященные 86-летию со дня образования Военно-транспортной авиации. Как сообщили Псковскому агентству информации в Военном комиссариате Пскова и Псковского района, выставка вооружения и военной техники, работа полевой кухни.

Также в программе – работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту, совместно с которым военный комиссариат проведёт акцию информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!».

В этот день все желающие смогут получить профессиональную консультацию у специалистов пункта отбора по вопросам прохождения военной службы по контракту и предоставления социальных льгот и гарантий военнослужащим.