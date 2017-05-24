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Общество

Очередную годовщину образования Военно-транспортной авиации отпразднуют 1 июня в Пскове

1 июня в 10:00 в Пскове в войсковой части №41493 (Кресты) состоятся мероприятия, посвященные 86-летию со дня образования Военно-транспортной авиации. Как сообщили Псковскому агентству информации в Военном комиссариате Пскова и Псковского района, выставка вооружения и военной техники, работа полевой кухни.

Также в программе – работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту, совместно с которым военный комиссариат проведёт акцию информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!».

В этот день все желающие смогут получить профессиональную консультацию у специалистов пункта отбора по вопросам прохождения военной службы по контракту и предоставления социальных льгот и гарантий военнослужащим.

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