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Общество

Режим повышенной готовности введён в лесах Стругокрасненского района

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Стругокрасненского района введен режим повышенной готовности для подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию.

Все силы и средства по тушению пожаров в районе, в том числе и резервные, приведены в полную готовность. В Марьинской, Новосельской и других волостях проводятся рейды по контролю за палами травы, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц.

В отдельных наиболее пожароопасных участках лесного фонда ограничено посещение населения, запрещено разведение костров в лесах.

Стругокрасненское лесничество усилило наземное патрулирование лесного фонда.

До населения оперативно доводится информация о повышении пожарной опасности в лесах.

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