Режим повышенной готовности введён в лесах Стругокрасненского района
В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Стругокрасненского района введен режим повышенной готовности для подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию.
Все силы и средства по тушению пожаров в районе, в том числе и резервные, приведены в полную готовность. В Марьинской, Новосельской и других волостях проводятся рейды по контролю за палами травы, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц.
В отдельных наиболее пожароопасных участках лесного фонда ограничено посещение населения, запрещено разведение костров в лесах.
Стругокрасненское лесничество усилило наземное патрулирование лесного фонда.
До населения оперативно доводится информация о повышении пожарной опасности в лесах.