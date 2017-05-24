Повышать эффективность работы мобильных налоговых офисов планируется в Псковской области

16:14, 24 мая 2017, ПАИ

Вопрос повышения эффективности работы мобильных налоговых офисов на территории Псковской области обсуждался на встрече губернатора Андрея Турчака с главами районов, которая проходит сегодня, 24 мая, в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора — начальник областного финансового управления Татьяна Баринова доложила, что недоимка по земельному налогу сегодня составляет 125,6 млн рублей. «Мы бы попросили в поселениях назначить ответственных по сбору налогов. В этом, прежде всего, должны быть заинтересованы поселения, муниципальные образования. Работа с налоговой инспекцией проводится еженедельно. Сейчас главное - желание поселений включиться в эту работу», - сказала она, имея в виду сложности с уплатой налогов на селе.

«За желанием должна быть готовность и возможность этим заниматься», - заметил Андрей Турчак.

В свою очередь руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Сергей Токарев отметил, что мобильные офисы, о которых идет речь, - ноу-хау, которое используется в нескольких регионах. В 2016 году расходы на них составили 2 млн 600 тысяч рублей. «Только 9 муниципалитетов подтвердили, что готовы принимать средства через мобильные офисы, шесть обещали подумать», - уточнил он.

В итоге, по словам руководителя ведомства, в прошлом году через мобильные офисы поступили платежи на «очень незначительную сумму» - 1 млн 186 тысяч рублей. «Мы должны либо принять меры, направленные на повышение эффективности мероприятия, либо отказаться от такого варианта работы», - констатировал он.

«Ничто не заменит наличие кассира либо наличие мобильного офиса», - отреагировал на эти слова губернатор. Сергей Токарев пояснил, что его управление от работы с мобильными офисами не отказывается и готово ее выполнять.

«Какая мотивация необходима главам поселений, чтобы этой работой заниматься? Какой-то процент от собранного, которым мы будем поощрять?» - задал сразу несколько вопросов Андрей Турчак. «Про бонус сказать не готов...», - откликнулся глава Опочецкого района Юрий Ильин. Губернатор предложил выработать общее решение по этому поводу.

В свою очередь управляющий Псковским отделением ПАО «Сбербанк» Анна Тарасенко сообщила, что порядка 80% налоговых платежей уплачивается через Сбербанк. «Сеть сельскую мы сокращать не будем. Но мы столкнулись с проблемами найма качественных сотрудников, и чтобы сохранить сетку - новый формат обслуживания, передвижные офисы, возможно, мы предложим налоговой службе к нам подсаживаться и проводить работу. Для населения комфортно то, что мы всегда по графику приедем», - сказала она.

Представитель Почты России, со своей стороны, уведомил собравшихся о намерении наладить работу 24 мобильных офисов. «Мы будем запускать их поэтапно, начиная с Бежаниц. Мы готовы передать график их движения главам. В конце сентября более 200 мобильных терминалов оплаты будут поставлены в область. Посмотрим, как мы сможем использовать это оборудование. Мы готовы к сотрудничеству», - добавил он.

Также в ходе встречи было озвучено, что эксперимент по использованию мобильных офисов почты и Сбербанка для сбора налогов будет проведен в Палкинском, Дновском и Порховском районах.