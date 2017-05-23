Больше 40 гектаров псковского леса пострадали от огня в этом сезоне

17:33, 24 мая 2017, ПАИ

С начала сезона на территории Псковской области зафиксированы 35 лесных пожаров на площади ликвидации 42,14 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

32 пожара возникли на землях государственного лесного фонда (Опочецкий, Красногородский, Пыталовский, Пустошкинский, Себежский, Плюсский, Порховский, Стругокрасненский, Бежаницкий, Гдовский, Усвятский, Пушкиногорский, Печорский районы), 3 – в Лужском военном лесничестве Минобороны РФ. Все пожары были ликвидированы в течение суток. Материалы переданы в полицию и пожарный надзор ГУ МЧС России по Псковской области.

Работники лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совершили 118 выездов на тушение и предотвращение природных пожаров на территории Псковской области.

На территории земель лесного фонда региона наблюдается третий класс пожарной опасности по пятибалльной шкале. На территории Гдовского, Плюсского, Порховского районов введен «Особый противопожарный режим», на территории Стругокрасненского района - режим «Повышенная готовность».

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, а также организовано наземное патрулирование в соответствии с классом пожарной опасности по условиям погоды.

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются ограничения на посещения гражданами и въезд транспортных средств в леса; запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на территории районов.

Граждане в случае возникновения лесного пожара имеют возможность сообщить информацию в региональную диспетчерскую службу (РДС): 8(8112) 62-48-28; +7 911 362 07 63, работающую в круглосуточном режиме, и по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-14-84, 8-800-100-94-00.