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Великолучанин лишился 10 тысяч рублей, случайно открыв объявление в интернете

Жители Великих Лук и Новосокольников стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, великолучанин случайно открыл в интернете  рекламное объявление, и в результате с его банковской карты произошло списание более 10 тысяч рублей.

Другой житель Великих Лук заказал себе в интернет-магазине  автомагнитолу и перевел на указанный счет в качестве оплаты более 3 тысяч рублей. Однако заказанный товар он так и не получил. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в полиции.

А в Новосокольниках неизвестный снял с банковской карты, принадлежащей местной жительнице, 6 тысяч рублей под предлогом ее разблокировки. По данному факту ведется проверка.

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