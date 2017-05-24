Забросивший пашню псковский землевладелец заплатит штраф

17:55, 24 мая 2017, ПАИ

Мировой суд привлек к административной ответственности псковского землевладельца за неисполнение предписаний, выданных Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям по результатам проверки. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания были выданы для устранения нарушений земельного законодательства, выявленных на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 74,2 га, расположенных в районе деревни Заборовье Порховского района. При осмотре специалисты установили, что на пашне обработка почвы и возделывание сельскохозяйственных культур не производится, на сенокосах не ведется сенокошение. Также они заметили очаговое зарастание сельхозугодий древесно-кустарниковой и сорной растительностью на всей площади, а на одном из участков обнаружили свалку твердых бытовых и строительных отходов площадью 0,2 га.

Собственник был привлечен надзорным органом к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и оштрафован на 60 тыс. рублей (по 20 тыс. рублей за каждый участок).

В связи с неисполнением предписаний в установленный срок, материалы дела были переданы в мировой суд.