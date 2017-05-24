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Общество

Профилактические беседы в вечерних школах провели полицейские Пскова

В Пскове в вечерней школе для учащихся 8,9 и 10 классов полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области провели занятия, направленные на правовое воспитание подрастающего поколения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову капитан полиции Елена Коробкова разъяснила несовершеннолетним их права и обязанности, рассказала об административной и уголовной ответственности за совершение тех или иных деяний. Также школьникам напомнили о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в темное время суток в общественных местах без сопровождения родителей.

Кроме того, на занятиях говорилось и о правилах, которым необходимо следовать для обеспечения сохранности личного имущества. В частности, стражи порядка настоятельно рекомендовали ребятам не оставлять без присмотра велосипеды, мобильные телефоны, а также быть бдительными и осторожными на улице и в общественных местах.

«Член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев в интерактивной форме решил проверить, насколько хорошо знают подопечные свои права и обязанности. Следует отметить, что подростки достойно выдержали этот небольшой импровизированный экзамен», - отметили в пресс-службе.

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