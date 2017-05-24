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Общество

20 тонн картофеля из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

23 мая в контрольном пункте деревни Долосцы Псковской области в результате проведения карантинного фитосанитарного контроля специалисты Управления Россельхознадзра по Тверской и Псковской областям запретили ввоз из Белоруссии партии картофеля весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Картофель был запрещен к ввозу за предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно пункту 3.7.3. «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г.).    

Запрещенную к ввозу на территорию РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию.

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