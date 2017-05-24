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Общество

Андрей Турчак о школьных «поборах»: Если информация подтвердится, то будут все вытекающие последствия

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил главе администрации Пскова Игорю Калашникову взять под личный контроль ситуацию вокруг новой городской школы в Борисовичах: «Чтобы никаких дополнительных поборов с родителей, которые устраивают детей в школу, не было!» - потребовал глава региона. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 24 мая, на совещании с главами муниципалитетов Псковской области в Великих Луках.

По информации губернатора, у родителей собирают деньги «под какие-то будущие нужды, якобы на благоустройство территории». «Мы это уже проходили: то на учебники, то на тетради собирали. Это изуверская трактовка. Если эта информация подтвердится, то будут все вытекающие последствия», - заявил он.

«Надо собрать родителей и объяснить ситуацию, что мы поборами не занимаемся, а благоустройство территории и так ведется, и летом в школе уже будут работать лагеря», - добавил Андрей Турчак и поручил провести встречу с родителями.

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