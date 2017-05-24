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Общество

Увеличить зарплаты работникам сферы культуры поручил губернатор

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил главам районов улучшить показатели по заработной плате работников сферы культуры. Об этом он заявил на встрече с руководителями муниципалитетов, которая проходит 24 мая в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

О реализации «майских Указов» президента РФ в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы доложила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она рассказала, что до 2016 года регион выполнял обязательства практически в полном объеме. На сегодняшний день, по её словам, треть категорий находятся в «зеленой» зоне, треть - в «желтой» и еще несколько - в «красной» (работники культуры и социальные работники). «С 2012 года мы сделали рывок в повышении зарплат дошкольных работников. Но здесь большинство районов сейчас в «красной» и «желтой» зонах, есть и те, кто перевыполнил план до 1%», - отметила Вера Емельянова.

Андрей Турчак заметил, что это, с одной стороны, хорошо, а с другой, задачи в 101% не стоит, и есть люфт 95-100%. «Лучше эти деньги направить туда, где не хватает, например, на зарплаты сотрудникам культуры», - считает глава региона.

Вера Емельянова добавила, что лучше всего обстоят дела у работников общего образования, в основном, все районы находятся в «зеленой зоне».

Андрей Турчак предложил отстающим районам пообщаться с коллегами, у которых все благополучно.

То касается педагогов дополнительного образования, первый вице-губернатор сказала, что практически все районы – в «красной» и «желтой» зоне, кроме Стругокрасненского, который находится в зеленой зоне с показателем 98%. В связи с этим она попросила глав районов взять ситуацию под личный контроль, «а то складывается ощущение, что с этой ситуацией все смирились».

Вера Емельянова сообщила, что не сильно не дотягивают до показателей зарплаты работников культуры: «Здесь тоже «красный флаг». По её мнению, причина заключается в большом рывке по показателям дорожной карты.

«Шаг повышения в предыдущие годы был ниже, насколько это рывок был обоснован или это директивно прописано?» - поинтересовался губернатор. Он подчеркнул, что работникам сферы культуры однозначно нужна поддержка, необходимо изыскать дополнительные средства.

«По сотрудникам соцзащиты - практически все в «желто-зеленой» зоне, - продолжила Вера Емельянова.  Снижения к предыдущему году по всем категориям не допущено, уровень 2016 года обеспечен». Она также попросила глав о личном ежемесячном контроле этого вопроса.

Андрей Турчак подытожил, что ситуация по сфере культуры должна измениться уже к июню. «Это наша зона ответственности, и все силы к этому необходимо приложить», - подчеркнул он.

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