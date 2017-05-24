На «Марафон стройности» приглашает псковичей клуб «Супер-фитнес» 29 мая

12:30, 24 мая 2017, ПАИ

29 мая в Пскове клуб «Супер-фитнес» проведёт большой «Фитнес-марафон стройности» для всех желающих. Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе, начнётся мероприятие в 18:30 с получасового функционального тренинга с Екатериной Клименко.

С 19:00 до 19:30 состоится занятие «Упругие ягодицы» с Алёной Шуняевой, с 19:30 до 20:00 – «Растяжка» с Анастасией Шавриной.

Стоимость участия в марафоне составляет 100 рублей, а с другом – бесплатно. Только в этот день будет действовать скидка 21% на карты и 10% на товары фитнес-бара.

«Летом вопрос поддержания формы становится, как никогда, актуален. Хотите блистать на пляже этим летом? Тогда это мероприятие - точно для вас!» - обратились к псковичам организаторы.

Кроме того, в клубе «Супер-фитнес» добавили, что в поддержании стройности уже целый год клиентам помогает программа с гарантией результата «21», которая стоит всего 1720 рублей. Забронировать участие в ней можно по телефону 56-60-80.

Подробнее - на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov).

Адрес клуба: Псков, Рижский проспект, 16, телефон 56-60-80. Время работы: 7:00-23:00.