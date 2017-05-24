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Общество

126 млн рублей запросил Госкомитет Псковской области по ЖКХ на подготовку к отопительном сезону

126 миллионов рублей необходимы для проведения важнейших мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону в Псковской области. Об этом заявил и. о. председателя Государственного комитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на совещании губернатора области Андрея Турчака с главами районов, которое проходит сегодня, 24 мая, в городе Великие Луки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о минувшем отопительном сезоне, Андрей Агапов сообщил, что был составлен рейтинг муниципалитетов по его прохождению. В итоге в лидерах оказались  Палкинский, Бежаницкий и Печорский районы, а в аутсайдерах – Дедовичский, Невельский и Дновский.

Кроме того, Андрей Агапов проинформировал собравшихся, что задолженность перед поставщиками энергоресурсов по итогам отопительного сезона снизилась на 13 млн рублей, при этом он обратил внимание на долг бюджетных учреждений в 90 млн рублей. Заместитель губернатора – начальник Финансового управления Татьяна Баринова пообещала в течение июля-августа закрыть долги.

«У меня нет сомнений, что и этот отопительный сезон мы пройдем на высоком организационном  уровне. У нас хватит сил и средств», - заключил Андрей Турчак.

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