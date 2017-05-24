«Серебро» завоевал преподаватель Псковского филиала Академии ФСИН России турнире по стрельбе

17:39, 24 мая 2017, ПАИ

С 15 по 20 мая на базе Воронежского института ФСИН России прошел чемпионат ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и практической стрельбе среди территориальных органов и образовательных учреждений УИС, в которых приняли участие более 400 человек в составе 69 команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии.

Спортсмены из Пскова приняли участие в соревнованиях в составе команды Академии ФСИН России, которая по итогам чемпионата заняла первое место.

В личном первенстве по практической стрельбе из пистолета Макарова в упражнении «Дуэльная стрельба» старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев завоевал «серебро».