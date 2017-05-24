Определены победители международной конференции в рамках фестиваля «Псковское вече»

18:10, 24 мая 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась XII Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Научное мероприятие открылось пленарным заседанием, на котором прозвучали доклады курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии МВД Белоруссии, Владимирского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России и Псковского филиала Академии ФСИН.

После этого работа продолжилась по девяти секциям, в каждой из которых выявлены победители и призеры. По итогам работы секции «Уголовное, уголовно-исполнительное право и криминология» победителем стал курсант Владимирского юридического института ФСИН России Назим Гаджимурадов. В секции «Уголовный процесс и криминалистика» победу одержал курсант Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина Андрей Комов. В секции «Юридическая психология и педагогика» первой стала курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Ксения Савчик. По результатам всех выступлений в секции «Оперативно-розыскная деятельность» победил курсант Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина Данила Свинухов. В секции «Теория и история государства и права» победителем стал курсант Академии МВД Белоруссии Сергей Щуров.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Маргарита Сидорова заняла первое место по итогам работы секции «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций». В секции «Административное право» победил курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Андрей Пахоменко. Курсант Владимирского юридического института ФСИН России Мария Киселева одержала победу сразу в двух секциях «Режим, надзор, охрана и безопасность в уголовно-исполнительной системе» и «Гражданское право и гражданский процесс».