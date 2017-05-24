Шлагбаумы и фотоловушки появятся в псковских лесах

17:42, 24 мая 2017, ПАИ

Для предотвращения загрязнения земель лесного фонда твердыми бытовыми отходами и отходами промышленного производства в Псковской области планируется точечно устанавливать передвижные шлагбаумы и фотоловушки. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на встрече губернатора Андрея Турчака с главами районов, которая проходит 24 мая в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. О данных мероприятиях будут проинформированы главы районов.

Кроме того, по словам Виктора Мусатова, до казенных учреждений доведены требования незамедлительно принимать меры по ликвидации небольших свалок до 1 кубометра.

Планируются акции по ликвидации свалок с участием общественности и органов местного самоуправления. Также предусмотрены профилактические мероприятия, они активно ведутся лесничествами, добавил Виктор Мусатов.