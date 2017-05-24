0
18:03
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
17:49
Псковичи еще могут принять участие в «Туре по новостройкам» 27 мая
17:42
Шлагбаумы и фотоловушки появятся в псковских лесах
17:14
Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ лишился приставки «и.о.»
16:31
Новый выпуск альманаха «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
15:30
Праздник Последнего звонка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:25
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Еще новости
Общество

Шлагбаумы и фотоловушки появятся в псковских лесах

Для предотвращения загрязнения земель лесного фонда твердыми бытовыми отходами и отходами промышленного производства в Псковской области планируется точечно устанавливать передвижные шлагбаумы и фотоловушки. Об этом сообщил  председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на встрече губернатора Андрея Турчака с главами районов, которая проходит 24 мая в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. О данных мероприятиях будут проинформированы главы районов.

Кроме того, по словам Виктора Мусатова, до казенных учреждений доведены требования незамедлительно принимать меры по ликвидации небольших свалок до 1 кубометра.

Планируются акции по ликвидации свалок с участием общественности и органов местного самоуправления. Также предусмотрены профилактические мероприятия, они активно ведутся лесничествами, добавил Виктор Мусатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
24 мая 2017
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
Псковичи еще могут принять участие в «Туре по новостройкам» 27 мая
24 мая 2017
Псковичи еще могут принять участие в «Туре по новостройкам» 27 мая 1
Шлагбаумы и фотоловушки появятся в псковских лесах
24 мая 2017
Шлагбаумы и фотоловушки появятся в псковских лесах
Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ лишился приставки «и.о.»
24 мая 2017
Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ лишился приставки «и.о.» 1
Новый выпуск альманаха «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
24 мая 2017
Новый выпуск альманаха «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
Праздник Последнего звонка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 мая 2017
Праздник Последнего звонка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
24 мая 2017
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным

Идет загрузка...