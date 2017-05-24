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Общество

Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове

Собственник «Завода электротехнического оборудования» и Псковское региональное отделение «Союза архитекторов России» объявили открытый конкурс на проект-идею развития территории в границах улиц Георгиевской - Советской - Свердлова - Калинина. Организаторы конкурса обратились с предложением к главе Пскова Ивану Цецерскому, который поддержал идею преобразования этой части исторического центра города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Конкурс проводится при поддержке Управления по градостроительной деятельности администрации города и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия. Его целью является определение наиболее удачного и градостроительно обоснованного объемно-планировочного решения комплекса зданий жилого и общественного назначения в границах территории завода ЭТО.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении по градостроительной деятельности по адресу: Псков, улица Я.Фабрициуса, 2а (2 этаж, кабинет №20), телефон: (8112) 66-34-04, электронная почта: ugd.pskov@mail.ru

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