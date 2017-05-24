Псковичи еще могут принять участие в «Туре по новостройкам» 27 мая

17:49, 24 мая 2017, ПАИ

Псковичи еще могут записаться в «Тур по новостройкам», который 27 мая организует газета «Комсомольская правда. Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания. Напомним, в рамках тура состоятся экскурсии в два жилых комплекса, которые находятся в разных частях Пскова: «Европа» и «Пятый элемент».

В «Европе» участников тура проведут в квартиры дома № 2 по улице Венской. А во время экскурсии в «Пятый элемент» участники тура побывают на Инженерной, 118 и Труда, 60. будет возможность посмотреть на повседневную жизнь района, оценить все плюсы и минусы.

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправление от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33) запланировано на 11:00.