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Спорт

Фестиваль автолюбителей «Я уверен на дороге» пройдёт под Изборском 27 мая

27 мая в Печорском районе на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков – Рига)  состоится фестиваль автолюбителей «Я уверен на дороге», в рамках которого пройдёт 5-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

В этот раз для участников соревнований приготовят две трассы. Протяжённость первой -  400 метров (разгон), второй, на которой пройдёт скоростной слалом, 1 километр. В зачёт пойдут результаты  первой попытки на трассе  №1 и лучшей попытки на трассе №2. Предусмотрены и штрафные очки: 10 секунду за фальстарт, по 5 секунд за сбитое ограждение (конус), а нарушение дистанции будет караться аннулированием попытки.

В настоящее время идёт приём заявок на участие в соревновании. Отправить их можно на адрес faspo@inbox.ru до 27 мая.

В день фестиваля с 13:00 до 14:00 пройдёт регистрация участников на месте проведения мероприятия.   С 15:00 начнётся соревновательная программа, в 15:40 состоится официальная церемония открытия, после которой, с 16:00, участники будут знакомиться с трассой №2, с 16:30 продолжится спортивная часть фестиваля.

На 20:00 запланирована церемония награждения победителей. Их определят  в следующих классах:   

2WD - серийные автомобили с приводом на переднюю ось.

2WD - «минус»- серийные автомобили с приводом на заднюю ось.

4WD - серийные полноприводные автомобили.

«Волга» - автомобили ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриот»), «Газель».

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