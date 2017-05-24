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Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая

25 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  +5 до +10 градусов, днем – от  +16 до +21.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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