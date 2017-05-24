Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая
25 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем – от +16 до +21.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.