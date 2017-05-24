Небольшие дожди и до +21 градуса тепла обещают псковичам 25 мая

20:21, 24 мая 2017, ПАИ

25 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем – от +16 до +21.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.