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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Палкино

24 мая в Палкино отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОП по Палкинскому району МО МВД «Печорский» провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС провели беседы с населением, проинструктировали 14 человек по мерам пожарной безопасности, распространили 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Кроме того, жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой пожаров на территории района, основными причинами пожаров в жилом секторе населенных пунктов.

Также в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора.

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