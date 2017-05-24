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Общество

Жителей Пскова приглашают поступить на курсы актерского мастерства

В июне в Пскове выездная приемная комиссия из Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) будет проводить отбор абитуриентов по специальности «Актерское искусство» на территории ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Жителям Пскова и области будет предоставлена возможность получить образование по программе «Артист драматического театра и кино». Предусмотрены бюджетные места, иногородним предоставляется общежитие. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца РГИСИ.

Для того, чтобы попасть на вступительные испытания, необходимо подать заявку по почте alena010882@mail.ru, в письме указать свои контакты – Ф.И.О., телефон для связи. В теме письма нужно указать: «курс актерского мастерства».  Также оставить заявку можно по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17. 

Отметим, несмотря на то, что форма обучения заочная, на территории ПсковГУ будет проходить непрерывное обучение навыкам актерского мастерства. Руководитель курса - главный режиссер и художественный руководитель Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина Александр Кладько. Правила приема можно скачать на сайте Псковского театра драмы.

Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) - старейшее и одно из крупнейших в России высшее учебное заведение, обучающее театральным специальностям. Входит в Союз европейских театральных школ и академий.

 

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