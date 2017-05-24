«Фруктовую аллею» открыли воспитанники Порховской школы-интерната вместе с благотворителями

21:37, 24 мая 2017, ПАИ

23 мая в Порховской специальной школе-интернате подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда продемонстрировали итоги проекта «Фруктовый сад», поддержанного благотворителями из Rotary Club, Hengelo Driene и Rotary Club «Псков», а также голландского благотворительного фонда «Rusland Direct». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

Уже второй год голландские партнеры помогают развивать сельско-хозяйственные навыки у воспитанников учреждения. В 2016 году были закуплены семена, удобрения и средства защиты растений, а также крупная сельскохозяйственная техника – трактор «Беларус» и навесное оборудование.

Благодаря совместным усилиям Ротари клубов Hengelo Driene и Пскова на территории загородного лагеря «Аленино Захонье» уже в начале мая появилось более 200 плодовых деревьев: груши, вишни, сливы и яблони. Вместе с тем благотворительный фонд «Rusland Direct» выделил необходимые средства для приобретения удобрений и садового инвентаря.

Встреча благотворителей с ребятами началась на территории загородного лагеря «Аленино Захонье», где ученики своими силами посадили яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья.

«После теплых благодарственных слов, воплотившихся в целое стихотворение, воспитанники школы-интерната пригласили представителей Rusland Direct, Ротари клубов «Псков» и Hengelo Driene и торжественно открыли «Фруктовую аллею». Затем гости отправились на праздничный концерт: яркие номера чередовались со словами признательности в адрес друзей, при поддержке которых не только нынешние 217 воспитанников, но и будущие учащиеся школы смогут научиться выращивать плодовые деревья и работать «на земле», - отметили в пресс-службе.

Воспитанники Порховской специальной школы-интерната поблагодарили всех помощников, особенно ребят из голландского фонда Rusland Direct, Rotary Club, Hengelo Driene и Rotary Club «Псков» за поддержку столь важного проекта: «Пусть Ваш путь будет согрет улыбками сотен тысяч детей и принесет много радости, чистоты и солнечного света».