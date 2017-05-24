По инициативе депутата ПГД Дмитрия Барабанова в микрорайоне №8 отремонтировали детские площадки

21:20, 24 мая 2017, ПАИ

По инициативе депутата Псковской городской Думы Дмитрия Барабанова в микрорайоне №8 за последние 3 недели прошли субботники, в ходе которых совместно с жителями в пяти дворах отремонтированы детские площадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, во дворе проспекта Энтузиастов, дом 1 - улица Звездная дома 2,4,6 обновлен детский игровой городок: отремонтирована горка, покрашены все элементы и малые архитектурные формы, побелены деревья. В мероприятии приняли участие около 30-ти жителей разного возраста. Подростки, проживающие на данной территории, обратились к депутату с просьбой помочь с ограждением импровизированного футбольного поля. Ребята вместе с родителями готовы участвовать в установке и нести ответственность за дальнейшую сохранность ограждения. Дмитрий Барабанов обещал в июне помочь с подсыпкой самого поля песком и установкой по периметру сетки-рабицы.

Также во дворах по улице Звездной, дома 16-18 и Сиреневом бульваре, дом 11 отремонтировали песочницы и завезли новый песок, соответствующий нормативным требованиям. Также окрасили все элементы детской площадки, благоустроили цветники. Аналогичные субботники с участием местных жителей прошли во дворах по улице Звездной, дома 16-18-20 и Сиреневому бульвару, дома 1-1а.

«Псковичи с охотой принимают участие в благоустройстве своих дворов. Некоторые горожане могут уделить работам всего 15-20 минут времени из-за занятости, но вносят свой вклад, не оставаясь равнодушными. К сделанному своими руками, уверен, у людей будет более бережное отношение», - отметил Дмитрий Барабанов.

Кроме того, депутат рассказал, что в результате общения с гражданами в его адрес поступили различные вопросы, решением которых он займется в ближайшее время.

26 мая во дворе по адресу улица Звездная, дома 17-19 будет организован очередной субботник по благоустройству территории. Затем состоится праздничная программа, посвященная Дню соседей. Запланированы батуты, аква-грим, ростовые куклы и интерактивная программа.