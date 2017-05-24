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Общество

Глава Пскова обсудил вопросы благоустройства территории вблизи ветлечебницы в Любятово

Сегодня, 24 мая, глава Пскова Иван Цецерский провёл рабочий выезд в Любятово по обращению директора Псковской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Константина Смирнова. В мероприятии принял участие депутат Псковской городской Думы по этому округу Владимир Коваленко. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам Константина Смирнова, к 31 августа - Дню ветеринарного работника - планируется сдача второго, отремонтированного корпуса ветеринарной клиники. Прилегающую к этому зданию территорию ветеринары хотели бы использовать под зону ожидания для посетителей с животными. Однако на берегу реки Псковы в этом месте скопилось много мусора, всё заросло травой и кустарником, и начальное благоустройство этого участка сотрудникам не под силу. Они готовы поддерживать там порядок впоследствии.

Также, Константин Смирнов показал депутатам земельный участок и провёл экскурсию по новому корпусу, в котором ведётся ремонт. С его открытием четвероногим пациентам и их хозяевам будет весьма просторно: там будет рентген-кабинет, лаборатория, дневной стационар, помещения для персонала, отдельные входы для больных и здоровых животных.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что любая инициатива граждан, направленная на развитие и благоустройство города, должна приветствоваться и поддерживаться. Депутат Вдадимир Коваленко согласился, что если ветлечебница согласна взять на себя ответственность за соблюдение порядка и чистоты на прилегающей территории, то начинание необходимо поддержать.

Обсудив с участниками выезда разные варианты решения, глава Пскова поручил направить главе администрации письмо с тем, чтобы решить земельные вопросы.

 

 

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