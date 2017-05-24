Султан Хамзаев совместно с губернатором Псковской области Андреем Турчаком откроют спортплощадку в Порхове

22:11, 24 мая 2017, ПАИ

25 мая в 14:00 член общественной палаты Российской федерации, руководитель федерального проекта Трезвая Россия Хамзаев Султан Султанович проведет урок трезвости для школьников Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, в 16:00 в Порхове губернатор Псковской области Андрей Турчак и член ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев откроет спортивную площадку под открытым небом.

«Порхов — маленький город, которому мы хотим оказать реальную поддержку. И для нас это гордость. Вне зависимости от экономических, политических и любых других факторов мы свои обещания выполняем. В прошлом году мы пообещали псковичам, что откроем в малых городах региона площадки от проекта «Трезвая Россия». Мы продолжаем продвигать спорт в массы, в том числе подписали соглашение с губернатором Псковской области об открытии спортплощадок. Особенно приоритетны для нас малые города и села. И чем больше будет открываться таких площадок, тем активнее ситуация в плане развития спорта шаговой доступности будет меняться в лучшую сторону», — отметил Султан Хамзаев.