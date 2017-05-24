Более 80% россиян довольны работой Путина

22:28, 24 мая 2017, ПАИ

Работу президента России Владимира Путина на посту президента одобряет 81% жителей страны. Кроме того, российский лидер вновь возглавил рейтинг доверия.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-Центра», первая тройка лидеров рейтинга доверия из года в год остается неизменной. Сейчас Владимир Путин находится на первом месте с 56% голосов, на втором месте министр обороны России Сергей Шойгу с 30%, на третьем — глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который набрал 26%.

Далее следуют лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, глава кабмина Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Около 14% респондентов заявили, что не доверяют никому из российских политиков, а 13% россиян и вовсе не интересуются политикой.

Уточняется также, что работой Дмитрия Медведева удовлетворена почти половина россиян, деятельность Госдумы одобряют 41% респондентов, это на 3% больше, чем в марте.