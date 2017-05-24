Глава Минкомсвязи не поддерживает идею идентификации пользователей мессенджеров через телефон

22:32, 24 мая 2017, ПАИ

Минкомсвязи РФ скептически относится законопроекту о мессенджерах в части идентификации абонентов, заявил сегодня министр Николай Никифоров, передает газета «Известия».

По его мнению, сейчас нет смысла законодательно устанавливать жесткую норму по идентификации с привязкой к SIM-карте, так как есть возможность «купить SIM-карты без должной идентификации, которые зарегистрированы на каких-то подставных людей».

При этом решение проблемы продаж «серых» SIM-карт в первую очередь является работой правоохранительных органов и МВД, отметил министр. Также, по его словам, законопроект о мессенджерах в части идентификации абонентов может дублировать нормы «закона Яровой», в рамках которого вся информация о пользователях и данные, о передаваемом трафике должны храниться операторами связи и провайдерами.

Напомним, что законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах, был внесен сегодня в Госдуму. Авторы документа предлагают идентифицировать пользователей интернет-мессенджеров с помощью номера мобильного телефона на основании договора с оператором связи. Кроме того, мессенджеры могут обязать рассылать специальные сообщения органов государственной власти и ограничить по требованию Роскомнадзора массовую рассылку, которая содержит информацию, нарушающую российское законодательство.