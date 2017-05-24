Депутатам могут разрешить работать сразу в двух комитетах Госдумы

22:37, 24 мая 2017, ПАИ

Поправки в законодательство, в соответствии с которыми части депутатов разрешат работать одновременно в двух комитетах Госдумы, внесены в регламент нижней палаты российского парламента. Информация о соответствующем проекте постановления была размещена в среду в базе законодательной деятельности ГД, передает газета «Известия».

Проект о внесении поправок подготовил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на парламентария, в документе предлагается «разрешить 10% депутатов каждой фракции работать в двух комитетах по представлению фракции».

В соответствии с действующим законодательствам, депутатам Государственной думы разрешается работать только в одном из комитетов нижней палаты российского парламента.