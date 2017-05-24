Почти половина россиян призналась в финансовой неграмотности

22:54, 24 мая 2017, ПАИ

Российские потребители часто не владеют знаниями и навыками, позволяющими получать финансовые услуги с выгодой для себя и без ущерба для экономики. К такому выводу пришли специалисты экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, передает газета «Известия».

Согласно результатам мониторинга финансового поведения и доверия населения финансовым институтам, почти половина — 46% жителей страны — признались в финансовой неграмотности. При этом по результатам исследований, население стало адекватнее оценивать свои знания в финансовой сфере. 46% респондентов посчитали их неудовлетворительными. Доля тех, кто оценил свои знания на нулевом уровне, выросла с 16% до 20%, отмечает «Финмаркет».

Более половины жителей России не ведут письменного учета своих доходов и расходов. Почти каждый десятый опрошенный не знает точно, сколько денег поступило на его счет и сколько будет потрачено в течение месяца.

9% респондентов, подписывая финансовые документы, полагаются на авось, то есть не читают бумаги, под которыми ставят подпись. 26% читают, но подписывают вне зависимости от понимания.

При этом примерно 60% жителей РФ понимают, какую прибыль они получат от вклада в банк на определенный срок под определенный процент, как повлияет на доходы инфляция, как не прогадать со скидкой на распродажах.

В мониторинге финансового поведения и доверия населения финансовым институтам приняли участие 1,6 тыс. россиян. Опрос проводится ежегодно.