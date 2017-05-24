Депутатам предложили запретить анонимность в мессенджерах
Законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах, внесен в Госдуму. Авторы законодательной инициативы предлагают идентифицировать пользователей интернет-мессенджеров с помощью номера мобильного телефона на основании договора с оператором связи, сообщает Газета.ру.
Кроме того, мессенджеры могут обязать рассылать специальные сообщения органов государственной власти и ограничить передачу сведений, нарушающих российское законодательство.
Документ подготовили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова из «Единой России», депутат Олег Николаев из «Справедливой России» и коммунист Александр Ющенко.
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте нижней палаты парламента.